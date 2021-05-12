Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина представила свою протеже – певицу Ярима

Как сообщает Politeka.net , украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со совей командой начали продюсировать творчество юной артистки, которая выступает под сценическим именем YARIMA. Девушка только что презентовала свой первый дебютный клип, а Санина в своем Instagram рассказала о юной исполнительнице.

Юлия опубликовала в своем микроблоге короткий фрагмент из нового клипа юной артистки и рассказала, где можно посмотреть всю работу полностью. "Смотрите клип YARIMA – О нас, уже на YouTube! Наша команда с любовью создавала для вас эту работу. @yarima_music поздравляем с началом. Ссылка на клип в сторис".

Отметим, что в феврале Санина выложила в сеть фото с мужем и Яримой, а в подписи к нему коротко представила юную артистку. Также певица сообщила, что готовят для протеже новые треки, фотосессии и разогрев на стадионном концерте The Hardkiss. Волнительно, но пора представить вам нового артиста. ЯРИМА. @yarima_music подписывайтесь, чтобы следить за тем, как будут сбываться мечты юной девчонки! Мы уже начали работу над авторскими треками, впереди фотосессия, съемки видео и разогрев на Олимпийском. Чувствую себя феей", - написала тогда Санина. А теперь показала первую серьезную работу своей протеже.

Добавим, что в комментариях началось бурно обсуждение, многие пользователи отметили, что юная певица очень похожа внешне на саму Юлию. Также фанаты обсуждают, что песню девушка исполнила на русском языке. "Она как будто маленькая Юля", "Песня понравилась, хотя скептично была настроена, но я за украинский язык или английский, песни тогда круче звучат!", "Такое впечатление, что этот российский трэш никогда не закончится", "Думала песня на украинском будет. Но Мари молодец, красивая песня, лирика супер. Поздравляю с дебютом", "Какой голос", - пишут в комментариях.

Напомним, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Как сообщала Politeka, Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".

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