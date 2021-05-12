Співачка Юлія Саніна показала, як її висміяв хореограф Влад Яма прямо на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та популярний хореограф Влад Яма брали участь у зйомках шоу "де логіка", ведучим якого є Сергій Притула. У своїх Instagram-сторіс Юля показала фрагмент зі студії, на якому Влад над нею посміявся.

Як видно, ролик починається з того, що Саніна стоїть за столом разом з танцівницею Оленою Шоптенко і журиться на тему того, що немає логіки. "Ну все, немає логіки, немає логіки", - голосить Юлія. "Саніна плаче, тому що у неї немає логіки", - підлив масла у вогонь ведучий Притула, чим викликав бурхливий сміх не тільки в залі, але і серед інших учасників шоу, зокрема, і у Влада Ями.

Також співачка виклала ще один фрагмент, де Сергій Притула ставить їй питання. Він наводить ситуацію, коли на стадіоні "НСК "Олімпійський" повні трибуни, Юлія з мікрофоном в руках, але тут на поле виходять збірні України та Англії... на це Саніна швидко знайшла відповідь і сказала: "Це розігрів". Притула підказав їй, що також можна виконати гімн України, вигнавши Дзідзьо, який робив це раніше.

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