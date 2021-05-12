Певица и актриса Дженнифер Лопес часто удивляет кадрами, сделанными в гримерке перед концертами

Исполнительница трудится чуть ли не каждый день, любит активный образ жизни и к концертам относится очень ответственно. Не так давно сеть облетела серия кадров из последнего выступления Лопес. Кадры, сделанные перед концертом, покоряют сеть не меньше.

Так, в Инстаграм появилось фото с 51-летней знаменитостью, которая без смущения и намека на скромность подняла платье, позволяя гримеру разобраться с шиммером для тела. Намазавшись специальным средством для блеска, Лопес акцентировала внимание на пышных бедрах.

"Вот так молодеют" - пишет один из поклонников артистки.

Не секрет, что Лопес всегда делает акцент именно на ногах, которыми так гордится. Чтобы в любом возрасте иметь возможность превзойти девушек и женщин, она занимается йогой, спортом и танцами несколько раз в неделю, более того, ритуал по уходу за кожей Дженнифер длится более полутора часов каждый день.

Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой. Одним из личных роликов с работы над новым проектом Лопес также поделилась совсем недавно, показывая себя настоящую.

Светлый спортивный костюм и белая майка-безрукавка только придали Дженнифер моложавого вида. Почти в 52 года она может с легкостью показать, насколько моложе она выглядит в реальности и цифры ей не помеха. На тренировке-репетиции перед съемкой звезда хорошо потрудилась.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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