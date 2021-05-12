Певица и актриса Дженнифер Лопес часто удивляет кадрами, сделанными в гримерке перед концертами
Исполнительница трудится чуть ли не каждый день, любит активный образ жизни и к концертам относится очень ответственно. Не так давно сеть облетела серия кадров из последнего выступления Лопес. Кадры, сделанные перед концертом, покоряют сеть не меньше.
Так, в Инстаграм появилось фото с 51-летней знаменитостью, которая без смущения и намека на скромность подняла платье, позволяя гримеру разобраться с шиммером для тела. Намазавшись специальным средством для блеска, Лопес акцентировала внимание на пышных бедрах.
"Вот так молодеют" - пишет один из поклонников артистки.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Оля Полякова с 16-летней дочерью в купальниках перессорила украинцев: "Это перебор"
Дорофеева в резиновых сапогах просто "уничтожила" Лесю Никитюк: эффектные кадры
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
Не секрет, что Лопес всегда делает акцент именно на ногах, которыми так гордится. Чтобы в любом возрасте иметь возможность превзойти девушек и женщин, она занимается йогой, спортом и танцами несколько раз в неделю, более того, ритуал по уходу за кожей Дженнифер длится более полутора часов каждый день.
Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой. Одним из личных роликов с работы над новым проектом Лопес также поделилась совсем недавно, показывая себя настоящую.
Светлый спортивный костюм и белая майка-безрукавка только придали Дженнифер моложавого вида. Почти в 52 года она может с легкостью показать, насколько моложе она выглядит в реальности и цифры ей не помеха. На тренировке-репетиции перед съемкой звезда хорошо потрудилась.
Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"
Также Politeka писала, что нестареющая Дженнифер Лопес сразила видами своих сочных округлостей в микро-бикини: "И это в 51 год!"