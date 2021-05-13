Украинская певица и жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко поделилась своей радостью

Как пишет Politeka.net, 40-летняя певица на своей странице в Инстагрм показала свои объятия с другим артистом.

Тоня Матвиенко недавно совместно с певцом Романом Скорпионом записала песню "Я никому тебя не отдам".

Сейчас артистка показала совместное с Романом фото, которое стало обложкой к синглу, и сообщила радостное известие. Композиция набрала более миллиона прослушиваний.

"Урааааа", - написала Матвиенко.

Отметим, песню презентовали 12 марта. Композиция вызвала бурную реакцию в Сети.

«Счастье что у нас в Украине есть такие артисты и голоса. Как же вы Роман поете душевно в дуэте. Радуйте нас почаще такими песнями», «Никогда не могла подумать, что у вас получится такой волшебный дуэт. Сочетание ваших голосов просто завораживает», «Редко комментирую, но здесь нет сил сдержать эмоции вызваны дуэтом двух душ ... Молодцы, Роман, Тоня, думаю это хит, и у него большое будущее. Клип должен быть снят федеральный, нежный, романтичный клип, очень этого хотелось бы», - пишут в Сети.

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году, этому предшествовал длительный роман. Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни».

Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».

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