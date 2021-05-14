Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) побывал на светском мероприятии и решил пошутить над Джамалой и Alyona Alyona

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, более известный как Позитив из "Время и Стекло" недавно побывал на церемонии награждения украинской премии "Юна". На светское мероприятие он пришел в весьма экстравагантном образе, слегка поменяв имидж после распада группы. Судя по кадрам, которые артист выложил в своих Instagram-сторис, у него было хорошее настроение и он весело провел время.

Так в сторис Позитива видно, что он раздавал интервью, позировал фотографам в фотозоне премии, а также решил пошутить над Джамалой и Alyona Alyona, сидя в зале. Алексей через приложение на смартфоне "состарил" лицо певиц, и показал им что из этого получилось. А получилось очень забавно седые Джамала и Алена выглядят очень комично – такие себе седые улыбчивые бабушки из молодых красоток.

"Так… Боже мой, когда мы будем вот такие вот старенькие…", - улыбаясь говорит Джамала, когда Алексей показывает ей ее состаренное лицо. "О… Я индианка, индианка", - отмечает Alyona Alyona, смотря на свое состаренное лицо. Похоже, певицы совсем не обиделись на такую жесткую шутку Позитива, наоборот – их это тоже повеселило.

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