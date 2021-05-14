Беременная телеведущая Катя Осадчая произвела фурор в коротком платье и на шпильках
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас беременна третьим ребенком, выложила в своем микроблоге в Instagram подборку фотографий с церемонии награждения премии "Юна". Кадры со съемок "Светской жизни" также появились на странице программы в соцсети.
На снимках и видео видно, что для мероприятия Екатерина выбрала весьма необычный наряд, который прикрывал ее растущий беременный животик. На ней короткое и объемное черное платье интересного фасона, которое прикрывает беременность, а свой образ она дополнила черными лодочками на шпильках и стильным кожаным беретов. Волосы телезвезды аккуратно уложены, а на ее лице яркий вечерний макияж.
В подписи к своим фотографиям Осадчая написала: "После многих переносов десятая церемония @yunaawards состоялась. Поздравляем всех победителей и смотрите подробный репортаж уже в эту субботу в "Светской жизни".
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Пользователи тут же принялись обсуждать новые фотографии, образ Кати и других звезды. "Буду смотреть, обязательно. Поздравляю всех победителей", "Ждем! Катюша, вы очаровательная", "Какие все красивые. Наконец-то состоялась церемония!", "Настя как без шеи", "Пивоваров красавчик", "Вы очень красивая в мини", "Не ясно, зачем такой стройной Катерине, эта штора вместо платья, которая ее увеличивает в 150 раз, даже с учетом животика, на предыдущих фото, не такой он огромный. Там танк можно спрятать", - пишут в комментариях к фото Осадчей.
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