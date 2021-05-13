Известный украинский артист Андрей Данилко, который также известен по образу певицы Верки Сердючки, появился в программе "Світське життя"
Катя Осадчая находится в интересном положении, о чем сообщила недавно официально, передает Politeka.net. При этом телеведущая не забывает о работе и продолжает съемки.
В частности Осадчая ведет программу "Світське життя", где берет интервью у разных звезд. В частности, в этот раз ведущая подошла с микрофоном к артисту Андрею Данилко, который был в образе Верки Сердючки, а рядом стояла его "мама" в исполнении Инны Белоконь.
Общаясь, Данилко ответил на вопросы Осадчей и, в частности, рассказал о некой поездке, на которую он сначала не соглашался. Так, на видео попал момент, когда артист восклицает: "Я не хочу туда ехать!", на что его мама реагирует словами о своей настойчивости.
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Отметим, в марте этого года Андрей Данилко "сбежал" от вопросов Осадчей о здоровье и карантине.
"Катя, давай не будем сейчас…Я очень стесняюсь. Музыка играет, шары эти дурацкие. Куча людей вокруг… Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня. Наверное, просто не мой день…", – ответил тогда с иронией певец.
Тогда Данилко успел рассказать ведущей только о том, что любит есть мороженое.
Стоит отметить, ранее в сети распространили информацию о том, что Андрей Данилко уехал выступать в Россию. В доказательство этого был опубликован снимок, где можно заметить человека в образе Верки Сердючки. Однако, как оказалось, артист не посещал РФ, а на фото был изображен его двойник.
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