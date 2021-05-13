Известный украинский артист Андрей Данилко, который также известен по образу певицы Верки Сердючки, появился в программе "Світське життя"

Катя Осадчая находится в интересном положении, о чем сообщила недавно официально, передает Politeka.net. При этом телеведущая не забывает о работе и продолжает съемки.

В частности Осадчая ведет программу "Світське життя", где берет интервью у разных звезд. В частности, в этот раз ведущая подошла с микрофоном к артисту Андрею Данилко, который был в образе Верки Сердючки, а рядом стояла его "мама" в исполнении Инны Белоконь.

Общаясь, Данилко ответил на вопросы Осадчей и, в частности, рассказал о некой поездке, на которую он сначала не соглашался. Так, на видео попал момент, когда артист восклицает: "Я не хочу туда ехать!", на что его мама реагирует словами о своей настойчивости.

Отметим, в марте этого года Андрей Данилко "сбежал" от вопросов Осадчей о здоровье и карантине.

"Катя, давай не будем сейчас…Я очень стесняюсь. Музыка играет, шары эти дурацкие. Куча людей вокруг… Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня. Наверное, просто не мой день…", – ответил тогда с иронией певец.

Тогда Данилко успел рассказать ведущей только о том, что любит есть мороженое.

Стоит отметить, ранее в сети распространили информацию о том, что Андрей Данилко уехал выступать в Россию. В доказательство этого был опубликован снимок, где можно заметить человека в образе Верки Сердючки. Однако, как оказалось, артист не посещал РФ, а на фото был изображен его двойник.

Напомним, Андрей Данилко, влюбившись, потерял покой и аппетит: "Думал, такое может быть только в 20 лет"

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".

Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".