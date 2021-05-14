Украинские артисты DZIDZIO (Михаил Хома) и SLAVIA (Ярослава Хома) недавно рассказали о том, что разводятся

Артисты после примерно 20 лет отношений решили разойтись, пишет Politeka.net. Ярослава неоднократно призналась, что за все время группы DZIDZIO она оставалась "в тени", но сейчас она твердо намерена развиваться, как творческая единица.

В сети ходит много слухов о причине разрыва пары. В частности, некоторые видят сходство сына певицы Ольги Цибульской с Михаилом Хомой. К слову, SLAVIA в своих интервью говорила, что Ольга подыгрывала сплетням о романе с ее мужем.

"В какой-то момент я поняла, что есть какая-то грань, а дальше мое терпение лопнуло, мне стало неприятно и больно", - рассказала SLAVIA в интервью на Ютуб-канале "Rostyslove Production".

Ярослава разговаривала с мужем об этом, но поведение Цибульской тот предусмотреть не мог, а инициатива исходила больше от нее.

Позже замешанная в скандале с разводом DZIDZIO Цибульская дала интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя ", об этом свидетельствует кадр, размещенный в стори певицы несколько часов назад.

Возможно, Ольга открылась телеведущей и после этого интервью станут известны новые подробности развода Хомы. Кроме того, интригует подпись к кадру: "Взяла и рассказала, все как есть".

Напомним, Ольга Цибульская замужем. Сейчас супруги воспитывают сына, Нестора. Звезда скрывает лицо своего мужа.

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