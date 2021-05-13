Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал нежные фото с новой девушкой Алиной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист из "Лиги смеха" и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак похоже нашел любовь всей своей жизни. После проекта с Ксенией Мишиной, комик начал встречаться с красоткой по имени Алина. Парень активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками яркими фото и видео, а в этот раз показал нежные кадры со своей девушкой.

Как видно, Рыбак выложил несколько черно-белых кадров из фотосессии, на которых они с Алиной выглядят по-настоящему влюбленными и счастливыми. На первом фото девушка забавно схватила Андрея за лицо и скорчила ему рожицу, а на втором снимке парой, как будто овладела страсть, и они в сантиметре от поцелуя. Перед камерой комик появился в интересной темной футболке с оригинальным принтом. В то время как Алина позирует в клетчатой кофте, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Рыбак написал: "Оказалось, всё так просто! Фото: @kil_yana". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки пары, засыпая их комплиментами в комментариях. "Красивая пара", "Милота", "Какие вы красивые", "Когда все и все на своих местах – всегда просто", "Очень красиво", "Такие милые", "Очень классные фото", "Очень красивая фотосессия", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Полуфиналист "Холостячки" Рыбак закатил крутую вечеринку со своей девушкой: яркие кадры.

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