Популярная певица Надя Дорофеева показала без прикрас, как выглядит после насыщенной тренировки

Известная молодая исполнительница с началом сольной карьеры спешит порадовать фанатов многими композициями, которые исполняет в новом стиле и старается на концертах не просто спеть, но еще и устроить шоу. Ради такого Надя занимается с танцорами и хореографом довольно плодотворно.

Кадрами с тренировки в пустом зале звезда также поделилась в разделе Стори, публикуя несколько интересных видео. Причем в них уставшая Надя ползала по полу на четвереньках перед коллегой и показывала, как она устала.

Спутанные волосы, красное лицо без макияжа и само выражении Нади привлекло внимание поклонников, ведь девушка была настоящей и показывала, каких трудов ей стоит каждый день заниматься, оттачивая мастерство.

«Будет ох, ах и ух» - написала звезда под кадрами.

Незадолго до этого Дорофеева показала необычные фото из новой дерзкой фотосессии.

В подписи к фотографиям Дорофеева написала: "Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Я вот дико хочу на музыкальный фестиваль".

Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезды, отвечая на ее вопрос и засыпая комплиментами. Одной из первых снимки Нади прокомментировала телеведущая Леся Никитюк: "Просто уничтожила". "Что бы ты улыбнулась", "А я бы хотел встретиться с тобой", "Мне бы хотелось на море", "Хочу на твой концерт", "Красотка", "Необыкновенная", "Обожаю тебя", "Хочу тебя обнять", - пишут в комментариях к фото Нади.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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