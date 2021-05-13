Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, рассказал, где сейчас проводит время

Бизнесмен Алексей Тригубенко был одним из главных претендентов на сердце героини шоу "Холостячка", актрисы Ксении Мишиной, однако та в итоге выбрала комика Александра Эллерта, пишет Politeka.net.

Сейчас Тригубенко продолжает активно работать, и пока его сердце, насколько известно, остается свободным.

Экс-герой шоу показал, где проводит время после окончания проекта в своем Инстаграм. Сейчас он ушел в "отрыв" в Одессе. В своем посте бизнесмен рассказал, что путешествие случилось спонтанно.

"Всегда хотелось спонтанно сорваться на отдых и не переживать, что за несколько дней моего отсутствия в компании что-то случится.

Пару дней назад я думал, что после съемки под Николаевом, вернусь в Киев и погружусь в работу. Но все сложилось совсем по-другому. Оказалось, что мои друзья сорвались в Одессу. И я решил составить им компанию", - поделился финалист "Холостячки".

За 45 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев:

"❤️супер фото", "Обычно поездки запланированы, потому что, как минимум нужно взять отпуск на работе...", "прекрасный отдых 😍😍😍🙌🙌🙌🙌💫💫💫💫💫💫", "Оба варианта хорошо ❤️", "Просто красавчик🔥🔥🔥", "Наша Одесса всех завораживает", "Какой милашный", "Класс хорошего отдыха", "Очень красивый отель! Цены там конечно😮 Хорошего отдыха!", "Молодец 👍 красота какая я тоже хочу туда😍☀️.

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