Ведущая Леся Никитюк и фэшн-фотограф Соня Плакидюк встретились на показе новой коллекции украинского модельера Андре Тана

Никитюк решила подшутить над подругой, подкравшись к ней с камерой со спины с неожиданным вопросом. Соответствующие кадры 33-летняя ведущая опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Девушка, а девушка, а который час?", - спросила Леся у Сони, которая шла под ручку с другой подружкой.

"Боже... пять часов", - фотограф повернулась с серьезным выражением лица, но, увидев знакомую, заулыбалась.

"Девушка, а девушка, а как вас зовут?", - не унималась Никитюк.

"Я аж растерялась..., - призналась Плакидюк, но затем решила тоже "подколоть" подругу, - У меня ровные, красивые ноги, скажи?"

"Очень ровные, красивые... такие, знаешь, горячие!, - выпалила Леся, добавив с опаской, - Ты попробуй что Соне скажи, у Сони все мои последние фотосессии. Еще нарисует мне талию широкую".

Позднее девушки засветились на мероприятии, обнимаясь и целуя друг друга в щечки. Кадрами поделилась в своих "сториз" Плакидюк.

"Разве ты не тигрица, скажи мне, пожалуйста? Не леопардица?", - говорит на кадрах Леся, делая комплимент подруге.

Соня, в свою очередь, сравнила их с другими дикими животными.

"Влажные лисица и волчица приветствуют вас", - с юмором подписала она кадры.

Ранее мы рассказывали, Никитюк удивила резко увеличившимися формами, выставив фото в купальнике. Девушка посмеялась над собой, "подправив" фигуру до размеров светской львицы Ким Кардашьян, известной своими широкими бедрами.

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