Певица и актриса Алина Гросу разоткровенничалась с публикой, показав даже самое неловкое, что с ней происходило
Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новые "сториз" в Инстаграм, поиграв с фанатами в игру "покажи фото/видео, где...".
Алина, без утайки и какого-либо смущения выдала все как на духу. В частности, певицу попросили показать кадр, на котором она неудачно получилась.
Гросу выбрала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту". Алина прикрыла на фото "наклейкой" самое интимное, посмеявшись в подписи:
"На концерте выпало все, что могло выпасть🙈".
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Также Гросу попросили показать ситуацию, когда она была пьяной.
Звезда нашла забавные кадры своих похождений с бывшими коллегами по съемочной площадке. Правда, призналась, что была трезвой, и на ее веселье это никоим образом не отразилось.
"Пьяной нет) Есть, где хоть какое-то веселье)) Это я с партнерами из "В плену у прошлого", - говорится в подписи.
Также Гросу показала несколько теплых моментов с подругами.
"С лучшей подругой ❤️ Аля что-то вещает) А я смеюсь", - поделилась Алина.
На другом фото звезда предстала с этой же подругой и еще двумя девушками.
"2011 год. А вообще, с Аней я дружу с 3-го класса лицея, в котором училась) А с Алей с 5-го".
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