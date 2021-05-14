Певица и актриса Алина Гросу разоткровенничалась с публикой, показав даже самое неловкое, что с ней происходило

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новые "сториз" в Инстаграм, поиграв с фанатами в игру "покажи фото/видео, где...".

Алина, без утайки и какого-либо смущения выдала все как на духу. В частности, певицу попросили показать кадр, на котором она неудачно получилась.

Гросу выбрала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту". Алина прикрыла на фото "наклейкой" самое интимное, посмеявшись в подписи:

"На концерте выпало все, что могло выпасть🙈".

Также Гросу попросили показать ситуацию, когда она была пьяной.

Звезда нашла забавные кадры своих похождений с бывшими коллегами по съемочной площадке. Правда, призналась, что была трезвой, и на ее веселье это никоим образом не отразилось.

"Пьяной нет) Есть, где хоть какое-то веселье)) Это я с партнерами из "В плену у прошлого", - говорится в подписи.

Также Гросу показала несколько теплых моментов с подругами.

"С лучшей подругой ❤️ Аля что-то вещает) А я смеюсь", - поделилась Алина.

На другом фото звезда предстала с этой же подругой и еще двумя девушками.

"2011 год. А вообще, с Аней я дружу с 3-го класса лицея, в котором училась) А с Алей с 5-го".

Напомним, что Гросу высказалась о Поляковой после участия в "Мастер Шеф": "Хоть у меня нет свекрови, но...".

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