У известного певца Филиппа Киркорова новая трагедия второй раз за неделю

Как передает Politeka.net, о печальной потере сообщил в своем аккаунте в Инстаграм Роман Родин - личный фотограф Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Так, по слвоам Родина, умер журналист Михаил Садчиков, который был первым биографом Филиппа Киркорова.

11 мая Филипп сообщил о смерти одной из своей самой преданной фанатки из Риги. А 13 мая стало известно, что ушел из жизни музыкальный журналист Михаил Садчиков в возрасте 66 лет.

"Ужас какой-то! Опять утрата! Миша Садчиков!!! Кажется, человек этот знал обо всем, и всегда писал правду! Его можно назвать реально первым биографом Филиппа Киркорова. Мишка! Товарищ! Царствие тебе небесное!!!", - сказано в сообщении.

Как стало известно из информации росСМИ, в начале мая Михаил Валентинович попал в больницу с инсультом, несколько дней назад ему диагностировали коронавирус. 13 мая утром он скончался.

Михаил Садчиков был знаком со многими исполнителями советской эстрады. Именно он взял первое интервью у Филиппа Киркорова.

"Он одним из первых в России стал писать про музыку. Артисты знали, что с ним можно говорить откровенно. Был в числе немногих приглашённых на свадьбу Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова в Петербурге. Киркоров говорил про него: "Мой личный летописец", — рассказывает сын Михаил Садчиков-младший.

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