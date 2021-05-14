Известная украинская исполнительница Alyona Alyona показала, где покупает обновы одежды
Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona решила показать фанатам, где одевается. Пышнотелая красотка часто радует свою аудиторию рассказами о своей жизни. В этот раз девушка сходила за одеждой в самое бюджетное место.
В этот раз девушка в ветровке с подругами пошла на шоппинг в секнд хенд. Таким образом Алена решила отпраздновать победу на YUNA-2021, став лучшей певицей.
"Народ, вчера получила статуэтку, а сегодня решила пойти отпраздновать в секонд хенд", - сказала звезда на видео.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
51-летняя Дженнифер Лопес оконфузилась на площадке, показав лишнее в расстегнутом платье: кадры
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
По словам певицы, на секонде она купила себе два платья. Также девушка опубликовала фото, где она стоит в очереди на кассе в секонде и держит свой товар. И предложила фанатам придумать самую смешную подпись к этому фото. И пообещала самую смешную закинуть к себе в сториз.
"Купила 2 платьица. Два Big black dress", - сказала исполнительница, громко смеясь, тем самым доказывая, что у нее нет комплексов по поводу фигуры.
Ранее Alyona Alyona снова решила скопировать голливудскую звезду. Пышнотелая красотка часто публикует смелые образы, рассказывая фанатам о важном. В этот раз девушка была только в прозрачных лосинах, а бюст закрыла рукой. Таким образом Алена скопировала Ким, фото которой добавила в "карусель".
Напомним, Alyona Alyona без одежды повторила за Ким Кардашьян, поразив новым фото: "Это уже перебор"
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona без одежды призналась, чем ее покорил возлюбленный, которого она скрывает
Также Politeka писала, что Alyona Alyona разоткровенничалась на тему близости, поделившись советами