Известная украинская исполнительница Alyona Alyona показала, где покупает обновы одежды

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona решила показать фанатам, где одевается. Пышнотелая красотка часто радует свою аудиторию рассказами о своей жизни. В этот раз девушка сходила за одеждой в самое бюджетное место.

В этот раз девушка в ветровке с подругами пошла на шоппинг в секнд хенд. Таким образом Алена решила отпраздновать победу на YUNA-2021, став лучшей певицей.

"Народ, вчера получила статуэтку, а сегодня решила пойти отпраздновать в секонд хенд", - сказала звезда на видео.

По словам певицы, на секонде она купила себе два платья. Также девушка опубликовала фото, где она стоит в очереди на кассе в секонде и держит свой товар. И предложила фанатам придумать самую смешную подпись к этому фото. И пообещала самую смешную закинуть к себе в сториз.

"Купила 2 платьица. Два Big black dress", - сказала исполнительница, громко смеясь, тем самым доказывая, что у нее нет комплексов по поводу фигуры.

Ранее Alyona Alyona снова решила скопировать голливудскую звезду. Пышнотелая красотка часто публикует смелые образы, рассказывая фанатам о важном. В этот раз девушка была только в прозрачных лосинах, а бюст закрыла рукой. Таким образом Алена скопировала Ким, фото которой добавила в "карусель".

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