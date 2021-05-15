Популярная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя в новом образе, рассказав о нем

Как пишет Politeka.net, Кэндис стала очень популярной моделью. Самый большой успех Свейнпол можно связать с Victoria’s Secret, где она получала огромные контракты. Красотка стала настолько востребованной, что вошла в список Форбс, как самая высокооплачиваемая модель. Сейчас девушка ведет социальные сети, в которых радует новыми образами.

На новом фото Кэндис показалась в трусиках и топе. Звезда выгнулась, демонстрируя эффектную фигуру.

"Мой самый новый и любимый стиль под названием Рио", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая красивая", "ее зовут Рио и она танцует на песке", "Вы абсолютно красивы, и у вас очень красивое тело. Добрый вечер", "Вау, вау, потрясающе. Оглушительный. Королева красоты. Самая красивая женщина на свете. добрая душа. идеальная женщина", "Я в восторге от этого купальника!".

Сообщалось, что легендарная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала необычный образ и рассказала о своей философии.

На фото красотка показала себя в белой мокрой накидке и черных трусиках.

Напомним, Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини поразила фигурой на прогулке по пляжу

А еще Politeka писала, что взмокшая Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret полностью разделась ради эффектных кадров

Также Politeka сообщала, что Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини выгнулась на пляже, завлекая к себе



