Популярная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя в новом образе, рассказав о нем
Как пишет Politeka.net, Кэндис стала очень популярной моделью. Самый большой успех Свейнпол можно связать с Victoria’s Secret, где она получала огромные контракты. Красотка стала настолько востребованной, что вошла в список Форбс, как самая высокооплачиваемая модель. Сейчас девушка ведет социальные сети, в которых радует новыми образами.
На новом фото Кэндис показалась в трусиках и топе. Звезда выгнулась, демонстрируя эффектную фигуру.
"Мой самый новый и любимый стиль под названием Рио", - написала звезда.
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Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Самая красивая", "ее зовут Рио и она танцует на песке", "Вы абсолютно красивы, и у вас очень красивое тело. Добрый вечер", "Вау, вау, потрясающе. Оглушительный. Королева красоты. Самая красивая женщина на свете. добрая душа. идеальная женщина", "Я в восторге от этого купальника!".
Сообщалось, что легендарная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала необычный образ и рассказала о своей философии.
На фото красотка показала себя в белой мокрой накидке и черных трусиках.
Напомним, Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини поразила фигурой на прогулке по пляжу
А еще Politeka писала, что взмокшая Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret полностью разделась ради эффектных кадров
Также Politeka сообщала, что Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret в мини выгнулась на пляже, завлекая к себе