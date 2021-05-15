Певица Алина Гросу порадовала поклонников неожиданными кадрами из личного архива

25-летняя звезда решила устроить марафон из вопросов и ответов в Инстаграм, показав в "сториз" уйму любопытных фото, передает Politeka.net.

Так, по просьбе поклонников Алина показала редкие снимки, на которых предстала вместе с Ириной Билык. 51-летнюю артистку неспроста называют музыкальной крестной Гросу.

Карьера Алины началась в раннем детстве, когда ее, 4-летнюю, на конкурсе "Мини-мисс Украина" заметила Билык. Тогда девочке удалось победить в номинации "Маленькая барышня-талант", и заодно выиграть запись в студии. Ирина в итоге дала ей путевку в жизнь.

На опубликованных фото Гросу показала себя с "крестной" на море 13 лет назад. Билык без макияжа, в купальнике и забавной шляпке лежала прямо в воде. На другом снимке Ирина обнимала еще совсем юную Алину во время пышного застолья.

Кроме того, Гросу попросили показать кадры, где она с еще одной известной блондинкой - Олей Поляковой. Девушка решила подшутить над певицей, выставив кадр с махровым полотенцем с ее изображением.

"Кто-то лежал на Оле😅🙊", - говорится в подписи.

Затем, Алина, все же выложила нормальное фото в компании Поляковой, сделанное во время их участия в "МастерШеф. Селебрити". До этого певица делилась впечатлениями, сравнив Олю со свекровью.

"Хороший тамада и конкурсы интересные 🤪🤪🤪 @polyakovamusic и @tayanna_reshetnyak - лучшая команда в мире🤗🤗🤗 и хоть у меня нет свекрови, но опыт совместного времяпрепровождения на кухне с любимой Поляковой стоит гораздо дороже😅❤️", - отмечала Алина.

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