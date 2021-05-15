Певец Дан Балан взбудоражил поклонников ярким фото с любопытной деталью
Личная жизнь 42-летнего молдавского красавчика давно является горячей темой для обсуждения в Сети. Как известно, Балан - закоренелый холостяк, которому в разное время приписывали роман и с Верой Брежневой, и с Тиной Кароль. С последней у них отдельная история, зародившаяся на проекте "Голос країни". Многие поклонники уверены, что за экранной "любовью" парочки и флиртом на публику кроется нечто большее и настоящее.
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали новое фото. Артиста застали врасплох за кулисами одного из шоу. Неизвестно, какой вопрос задали певцу, но выражение его лица бесценно.
Также в глаза бросается одна деталь: на безымянном пальце Балана красовался перстень (правда, на левой руке).
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"Слишком красивый мужчина💋", - подписал автор поста.
Большинство пользователей согласились с этим утверждением. Некоторые отметили, что, возможно, из-за этой самой красоты артист никак не находит счастья в личной жизни.
"Умеет смущаться, умеет восхищаться, умеет радоваться, умеет любить и главное, что все искренне"
"ни одной лишней искусственной эмоции на камеру ❤️"
"Кому же достанется такая красота? 💘💘💘"
"Да боже мой обыкновенный нарцисс, чего хорошего-то в нем, есть намного проще и красивее"
"Слишком красивый, это и хорошо, а с другой стороны - нет покоя, растерялся, не может определиться в жизни, нету семьи"
"Не растерялся он! Дан знает, что ему надо! Но, он очень порядочный! С хорошим воспитанием! Не играет на публику, искренний!"
"Красота вам подходит. 😂"
Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."