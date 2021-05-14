Известный украинский исполнитель и тренер "Голосу країни" Олег Винник анонсировал концетры
Как пишет Politeka.net, любимый исполнитель многих украинок Олег Винник показал график концертов на май в разных городах Украины. Соответствующий пост он опубликовал в воем аккаунте в
У исполнителя весь май расписан - концерты почти каждый день. Судя из сообщения, Всеукраинский тур Олега Винника под названием "Безумная любовь" будет очень насыщенным.
15 мая - Винница
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16 мая - Хмельницкий
22 мая - Луцк
29 мая - Полтава
30 мая - Черкасы
1 июня - Днипро
Фолловеры в комментариях показали массу эмоций, кто-то очень ждет концерт, а кто-то недоволен, что звезда не едет в его город
"Харьков Вас безумно ждет🥺❤️", "Коли Кременчуг?", "Очень надеюсь,что попаду на Ваш концерт!Фото как всегда невероятное!❤️🔥", "Буду 🙋🏼♀️💜 з нетерпінням чекаємо Вас у Луцьку 😍😍", "Дніпро чекає❤️❤️❤️ Вже так скучили😢", - пишут в комментариях фанаты.
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