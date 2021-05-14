"Уже завтра начинаем долгожданную серию концертов! Кто будет?🤗 Подробная информация на моем официальном сайте в разделе "Афиша"", - написал Винник.

У исполнителя весь май расписан - концерты почти каждый день. Судя из сообщения, Всеукраинский тур Олега Винника под названием "Безумная любовь" будет очень насыщенным.

15 мая - Винница

16 мая - Хмельницкий

22 мая - Луцк

29 мая - Полтава

30 мая - Черкасы

1 июня - Днипро

Фолловеры в комментариях показали массу эмоций, кто-то очень ждет концерт, а кто-то недоволен, что звезда не едет в его город

"Харьков Вас безумно ждет🥺❤️", "Коли Кременчуг?", "Очень надеюсь,что попаду на Ваш концерт!Фото как всегда невероятное!❤️🔥", "Буду 🙋🏼‍♀️💜 з нетерпінням чекаємо Вас у Луцьку 😍😍", "Дніпро чекає❤️❤️❤️ Вже так скучили😢", - пишут в комментариях фанаты.