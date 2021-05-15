Известная украинская певица Мила Нитич, участница шоу «Голос країни-11» рассказала, как получила приз от Алллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, об этом артистка сказала в интервью проекту «Ишхан не молчит».

Мила Нитич и Алла Пугачева впервые лично встретились в 2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда после выступления Нитич, зал ей аплодировал стоя, в том числе и Примадонна.

«В тот момент моему счастью просто не было предела. Для меня это было такое признание…», - поделилась своими впечатлениями певица.

А сразу после награждения Пугачева позвала Нитич к себе в гримерку.

«Образ улучшиться, репертуар найдется. То, что дано ей природой, пусть послужит ей на всю жизнь», - сказала ей тогда Пугачева.

«Боже, я эти слова запомнила, они как имя нарицательное стали», - не сдержала эмоций Мила.

Как приз она получила 50 тысяч долларов. Это был единственный приз, который не облагался налогами. На тот момент все призовые места облагались налогами, кроме этого.

Напомним, Тогда Нитич получила специальный приз от Аллы Борисовны. За исполнение песни «Где ты?», украинская певица получила «Золотую звезду Аллы», диплом и 50 тыс. долларов. Победительницей тогда стала Джамала, которая получили по 50 тыс. евро.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киеве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

Напомним, семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни.

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