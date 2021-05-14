Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако по-прежнему колебается между оставшимися красавицами-участницами

До финала очередного сезона шоу "Холостяк" осталось не так много, поэтому девушки-финалистки стараются как можно больше привлечь внимание к себе, чтобы расположить аудиторию и запомниться телезрителям. В этот раз Анна Богдан решила в своем аккаунте в Инстаграм поделиться подробностями о знакомстве "Холостяка" с семьей участниц.

По словам Анны, ее семья для нее - это любовь. Они с родными не стесняются проявлять и показывать свои чувства. К тому же, важен тактильный контакт... много обниматься, целоваться, держаться за руки.

"Моя семья 👨👩👧👦 = любовь ❤️ Именно так я бы охарактеризовала наши отношения. Мне не понять, как можно не обниматься и не говорить по 100 раз слова любви своим родным. Мы не стесняемся проявлять и показывать свои чувства. К тому же, мне важен тактильный контакт... много обниматься, целоваться, держаться за руки. Думаю это вы успели заметить по прошлых эфирах?😅", - пишет Анна.



Ее родные - это те люди, которые скажут правду, какой бы она не была, поддержат в трудную минуту, она всегда может положится на них, а они на нее.

"Рядом с ними, я забываю о каких-то проблемах, мы болтаем, смеёмся, шутим и делаем друг друга счастливее. Я бы назвала наши отношения «я для них - они для меня». Именно такие ценности я хочу привить своим детям❤️ Для меня семья - это главная ценность в жизни. Какие ценности вы бы хотели привить в свою семью? И вообще, что для вас - семья? Мне будет очень интересно почитать, а самые крутые комментарии опубликую в сторис🥰🌹", - резюмировала учасница реалити-шоу.

Напомним, последний вышедший эфир всполошил поклонников решением Холостяка Заливако - проект покинула красотка Джессика.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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