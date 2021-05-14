Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно красотка запустила новое мобильное приложение, которое помогает похудеть, так что выложила в сеть свой снимок, а в подписи к нему рассказала о работе.

На новом фото Анита запечатлена на темном фоне, она стоит с руками по бокам и вызывающе смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней облегающий черный комбинезон, поверх которого она накинула белую рубашку оверсайз. Этот наряд красиво подчеркнул подтянутую фигуру девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Луценко написала: "Я не думала, что вообще умею так расстраиваться, тем более из-за работы. Обычно я суперотмороженная. Понятно, что все живы и здоровы и это главное, но меня на 2 часа прям порвало. А как мы с @bogdanjulia всегда говорим: поплакать полезно для диафрагмы и вообще полезно не копить что-либо в себе, а выражать. Я собственно сегодня неожиданно для себя и выразила. Спасибо тем миллионам признаний в любви, обнимашек, комплиментов, что я сегодня просто волной получила от вас!".

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