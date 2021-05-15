Внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала яркие фото у моря

Как сообщает Politeka.net, Анна Сафрончик – 40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса. Девушка живет в Италии, где построила успешную модельную и актерскую карьеру. Также она активный пользователь Instagram, где собрала огромную аудиторию, которую теперь часто радует яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. так, в этот раз стильная красотка поделилась игривыми снимками, сделанными у моря.

Как видно, Анна запечатлена в красивой локации, она стоит на пляже у самой воды и наслаждается морским бризом. На прогулку девушка вышла в стильном образе – на ней белая тонкая футболка, поверх которой она накинула серый пиджак интересного фасона. волосы модели распущены и растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Сафрончик написала: "Берег безопаснее, но я люблю сражаться с морскими волнами. (Эмили Дикинсон)". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Красивая", "Прекрасные фото", "С такой улыбкой вы уже выиграли с самого начала", "Красивая улыбка", "Бесконечная красота", "Улыбка, которая может сделать самые трудные дни красивыми", "Удивительная", "Ты божественна", - пишут восторженные поклонники Анны.

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