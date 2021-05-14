Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников ярким пляжным фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась жарким пляжным фото с отдыха, на котором показала свое пятничное настроение и фигуру после вторых родов.

На новом снимке Илона запечатлена, лежа в соблазнительной позе на белом песке роскошного пляжа, некоторые части ее тела испачканы песком. Перед камерой танцовщица появилась в стильном коричневом купальнике раздельного фасона, который подчеркнул ее упругие прелести. Надо сказать, что фигуре хореографа модно только позавидовать, а ведь она всего полгода назад родила второго ребенка.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Настроение пятница". Пользователи тут же кинулись обсуждать новую фотографию танцовщицы, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Шикарна", "Женщина кошка", "Хорошего дня!", "Какой загар", "Всем хорошего настроения", "Красотка!", "О! Я там тоже когда-то отдыхала", "О, какая вы черненькая. Как вы приобрели такой красивый загар?", - пишут поклонники в комментариях к фото Илоны.

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