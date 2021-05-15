Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова готовится стать мамой в конце июня, а пока наслаждается своим интересным положением
26-летняя девушка вместе с мужем-артистом посетила врача и сделала УЗИ. Екатерина, засняв поход в клинику, поделилась кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
"УЗИ прошло. У нас все хорошо. Лежит Мишутка правильно. Вес Мишутки 2750 плюс минус ❤️", - сообщила жена Павлика, показав еще нерожденного сына.
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Репяхова начала заранее готовить приданое для малыша. Примечательно, что помимо новых вещей девушка хочет подарить сыну пеленки и распашонки, предназначавшиеся когда-то для нее.
В частности, она показала в "сториз" свое старое одеяльце, которому собирается дать вторую жизнь.
"Это мое одеяло с рождения. Ему 27 лет. Мишу буду им укрывать", - сообщила Екатерина.
Отметим, у Павлика уже есть трое детей (младший Паша умер год назад из-за рака), а вот для его супруги будущий малыш станет первенцем.
Репяхова объявила о беременности сразу после нового года. Ранее она рассказывала, что имя для своего наследника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.
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