Уже совсем скоро появится на свет

Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова готовится стать мамой в конце июня, а пока наслаждается своим интересным положением

26-летняя девушка вместе с мужем-артистом посетила врача и сделала УЗИ. Екатерина, засняв поход в клинику, поделилась кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"УЗИ прошло. У нас все хорошо. Лежит Мишутка правильно. Вес Мишутки 2750 плюс минус ❤️", - сообщила жена Павлика, показав еще нерожденного сына.

Репяхова начала заранее готовить приданое для малыша. Примечательно, что помимо новых вещей девушка хочет подарить сыну пеленки и распашонки, предназначавшиеся когда-то для нее.

В частности, она показала в "сториз" свое старое одеяльце, которому собирается дать вторую жизнь.

"Это мое одеяло с рождения. Ему 27 лет. Мишу буду им укрывать", - сообщила Екатерина.

Отметим, у Павлика уже есть трое детей (младший Паша умер год назад из-за рака), а вот для его супруги будущий малыш станет первенцем.

Репяхова объявила о беременности сразу после нового года. Ранее она рассказывала, что имя для своего наследника выбрала еще в 13 лет, когда училась в восьмом классе.

"Я в 13 лет решила как будут звать моего сына и до этой минуты не изменила своего решения. И замуж решила, что выйду только за того мужчину, который будет не против назвать сына этим именем. Моего сына будут звать Миша", - заявляла девушка, и, как видим, не отступила от своих слов.

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