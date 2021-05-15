Известная украинская певица Тина Кароль отправится и в этом году выступить на Славянском базаре в Витебске
Не так давно стало известно, что артисты, которые массово отказываются выступать на песенном фестивале "Славянский базар", открестились от выступления и в этом году. Из-за политического кризиса в Беларуси, звезды не желают выступать на концерте, информирует один из
Уже известно, что от участия уже отказались Олег Винник, Элина Иващенко, ведущий Тимур Мирошниченко и MARUV.
В афише фестиваля в Витебске были заявлены такие имена: Александр Буйнов, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, а также израильский джазмен Леонид Пташка и многие другие. Тина Кароль также заявила, что приедет на выступление.
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«О, я не дам вам заскучать! А я буду, приеду» - пообещала в видеообращении артистка. Она свое решение подтвердила и местным журналистам.
К слову, в прошлом году Кароль участвовала в фестивале вместе с Таисией Повалий, Ириной Билык и другими.
До этого Олег Боднарчук раскритиковал церемонию награждения музыкальной премии Yuna, особенно досталось певице Тине Кароль. По мнению Бондарчука, на церемонии Тине Кароль воздали излишние почести.
«Тине показалось, что в её пятиминутной саморекламе мало сказано о её же достижениях и сверхкачествах, так она добавила, что является единственной певицей, которая на премиях М1 и Yuna получила награды за вклад в индустрию за всю историю планеты Земля. Аминь. И это в то время, когда на Израиль выпустили 1500 ракет за сутки, когда в Украине по 400 человек в день умирает от вируса и многих других проблем страны и человечества. (Когда же мы научимся видеть чуть дальше своих сисек и попы?) Вот такой кумир эпохи, на которого мы заслужили наверное», - отметил он.
Напомним, Тина Кароль не явилась на церемонию YUNA, сделав заявление: "Всегда задавалась вопросом..."
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