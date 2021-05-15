Певица Алла Пугачева поразила внешностью в начале своей карьеры

72-летняя артистка начинала свой творческий путь в пять лет, именно тогда она впервые вышла на сцену в большом сборном концерте, пишет Politeka.net. Прошло много лет, Алла Борисовна получила множество наград, а также завоевала большую любовь публики, которая не угасает с годами.

До сих пор в соцсетях создают группы, посвященные звезде, а количество ее фан-страниц продолжает расти.

В этот раз в одном из аккаунтов появилось фото, на котором артистка позировала на камеру.

Примадонна позировала в полосатой футболке с легким макияжем с модными в те времена тонкими бровями. На голове артистки красивая укладка, волосы завились, создавая легкий беспорядок. Макияж звезды был сделан с акцентом на пухлые яркие губы.

"Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят. Я вообще заряжаюсь от любви — к себе, к мужчинам, к Кристине, к внукам, к зрителям", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 11000 лайков и много комментариев:

"Очень красивая Аллочка!!! Супер!!! 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 ", " Какие молодые все красивые! ", " Лиза ,здесь очень похожа на Аллу", "Ах, какая же молодость классная штука!", " Слов нет.... красавица😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏".

Напомним, на старом фото Пугачевой заметили удивительное сходство с младшей дочкой: «Взрослая Лиза!».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина устроила "концерт" звездному отцу: "Ты мой кумир".

Также Politeka писала, что соседи взъелись на Аллу Пугачеву и Галкина, детали конфликта: «Чего ты и нам продукты не носишь?».