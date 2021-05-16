Известная украинская Леся Никитюк привыкла показывать солнечные фото из отдыха

Майские праздники популярная телеведущая провела в отпуске в Турции. Причем звезда не просто отправилась на отдых с подругой или семьей, как обычно. В этот раз Леся улетела с группой подружек на затяжной девичник, где они повеселились от души.

Теперь на фан-аккаунтах поклонники постоянно показывают лучшие, по их мнению, кадры из отдыха Никитюк. Только пару часов назад звезда заявила, что снова отправляется на отдых, в это раз в Одессу.

А пока поклонники не увидели новых пляжных луков знаменитости, предлагаем посмотреть на два пляжных наряда, которыми Леся покорила в Турции. Простой, но блестящий купальник с тонкими лямками удачно подчеркнул фигуру Никитюк, а вот белый сплошной купальник с аккуратным принтом запомнился поклонникам из-за выходки самой Никитюк.

"Леся как всегда, просто богиня", - сказано в комментариях.

Выставив напоказ формы, как у Ким, звезда оттопырила пятую точку, которую сначала показала в отфотошопленном виде, а затем уже в настоящем.

До этого сама Леся опубликовала фото из отпуска в Турции. Никитюк сидела в мини на капоте автомобиля, демонстрируя роскошные ножки. На нескольких кадрах красотка поиграла с позами, восхищая фигуркой.

"И даже не погнула капот", - написала звезда под фотографией.

"Но немного приплюснула бампер", "SuperЛеся!!! Обожаю Вашу самоиронию и чувство юмора!!! Number ONE!!! И вообще красотка!!!", "Вы просто богиня шикарная.Фигура огонь", "Очень красивая. Надеюсь, вы хорошо отдохнули", "Красиво выглядишь, девушка", "Какая классная девушка", - ответили в сети.

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