Известная украинская Леся Никитюк привыкла показывать солнечные фото из отдыха
Майские праздники популярная телеведущая провела в отпуске в Турции. Причем звезда не просто отправилась на отдых с подругой или семьей, как обычно. В этот раз Леся улетела с группой подружек на затяжной девичник, где они повеселились от души.
Теперь на фан-аккаунтах поклонники постоянно показывают лучшие, по их мнению, кадры из отдыха Никитюк. Только пару часов назад звезда заявила, что снова отправляется на отдых, в это раз в Одессу.
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А пока поклонники не увидели новых пляжных луков знаменитости, предлагаем посмотреть на два пляжных наряда, которыми Леся покорила в Турции. Простой, но блестящий купальник с тонкими лямками удачно подчеркнул фигуру Никитюк, а вот белый сплошной купальник с аккуратным принтом запомнился поклонникам из-за выходки самой Никитюк.
"Леся как всегда, просто богиня", - сказано в комментариях.
Выставив напоказ формы, как у Ким, звезда оттопырила пятую точку, которую сначала показала в отфотошопленном виде, а затем уже в настоящем.
До этого сама Леся опубликовала фото из отпуска в Турции. Никитюк сидела в мини на капоте автомобиля, демонстрируя роскошные ножки. На нескольких кадрах красотка поиграла с позами, восхищая фигуркой.
"И даже не погнула капот", - написала звезда под фотографией.
"Но немного приплюснула бампер", "SuperЛеся!!! Обожаю Вашу самоиронию и чувство юмора!!! Number ONE!!! И вообще красотка!!!", "Вы просто богиня шикарная.Фигура огонь", "Очень красивая. Надеюсь, вы хорошо отдохнули", "Красиво выглядишь, девушка", "Какая классная девушка", - ответили в сети.
Напомним, Леся Никитюк из Турции жестко ответила украинцам о своих заработках
А еще Politeka писала, что Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили
Также Politeka сообщала, что "пузатая" Леся Никитюк в купальнике показала фигуру без фильтров и фотошопа