Певица и актриса Дженнифер Лопес привыкла показывать роскошные ноги, акцентируя на них внимание

Уже через 1,5 месяца Дженнифер Лопес исполнится 52 года, поэтому артистка особо внимательно следит за внешностью. Избегая неправильных ракурсов, артистке также удается продемонстрировать загорелую фигура даже в лучшей форме, чем может показаться в реальной жизни.

Как видно на пикантных фото, Лопес буде чувствовать себя уверенно даже в одной коротенькой рубашке и босоножках. Нюдовый макияж, просто уложенные волосы и блестящий загар сделали артисту заметно моложе.

Для того, чтобы выглядеть, как на фото, ежедневно певица прикладывает много усилий. Она тренируется в зале, занимается йогой, правильно питается и часто ходит к косметологу. А вот, чтобы правильно питаться, артистка даже наняла двух диетологов, которые постоянно следят за ее распорядком.

"А она может ослепить" - пишет один из поклонников.

Также, чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой. Одним из личных роликов с работы над новым проектом Лопес также поделилась совсем недавно, показывая себя настоящую.

Фанаты были восхищены: «Ты выглядишь так круто🌺💋; Straight Face Gang Wya? 😐; С любовью всем❤️ кто это читает❤️; мне бы быть такой же хорошенькой😢; Я так взволнован, люблю тебя😘; Королева 👑🥰; да она как горит в огне😩 Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!; Ты такая красивая 💕; Не могу дождаться встречи с тобой завтра !!; Не могу дождаться ❤️».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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