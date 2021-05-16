Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11", всколыхнула неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом, сверкнув безупречной улыбкой. Девушка решила поделиться в подписи секретом своего успеха.

По словам Милы, главное не сама победа, а тот тернистый путь, полный надежд, неудач и взлетов, который к ней ведет.

"Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма... Так сказал великий Сер Уинстон Черчилль! Чёрт, ему ли не знать?!.😄 Буквально вчера в интервью меня спросили как достичь настоящего успеха?🤷🏻‍♀️ Все, что я написала выше - единственный рабочий алгоритм, которым пользуется человечество на протяжении всей своей истории!☝🏻 Другого не существует! Все остальное лирика! Если вы возьмёте историю любого супер успешного человека, мировой личности и и. т.д., и изучите их биографию - вы поймёте, что факапов в их карьере было больше, чем побед! Единственное, что их отличает от других - это количество попыток! Никогда не переставайте пытаться, и главное: “JUST NEVER GIVE UP” ("никогда не сдавайтесь", - с анг.)😘", - разоткровенничалась певица.

Пользователи согласились с Нитич, прокомментировав ее пост:

"Отличный рецепт успеха! Главное его соблюдать! Вы очень красивая! Желаю вам удачи и конечно успеха!😉"

"Мила, ты - прекрасна, девочка!!!❤️"

"Очень красиво сказано ❤️❤️❤️"

"Вдохновения тебе, Музыкальная Леди!"

Напомним, в прямом эфире четвертьфинала 11 сезона "Голоса країни" известная украинская певица Мила Нитич, которую называют фавориткой Аллы Пугачевой, заставила Кароль расплакаться, исполнив песню "Malade" Lara Fabian.

Тина заявила, что Нитич достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование.

Напомним, Мила Нитич, доводившая Кароль до слез, покорила "царским" видом: "Туфельки просто бомба"

А еще Politeka сообщала, что Мила Нитич из «Голосу країни» впервые раскрыла, как ее унизил Данилко.