Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, поделилась вещами, которые ее надыхают
Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала очень популярна после участия в проекте "Х-Фактор". Девушка быстро завоевала сердца украинцев своим творчеством, как и всего мира. Клипы красотки набрали десятки миллионов просмотров и Александра и не думает останавливаться.
В этот раз Зарицкая опубликовала яркое фото, на котором показалась с синим макияжем на глазах и блестящими камнями на волосах. На пальцах знаменитости необычные жемчужные украшения.
"А за окном манит большой город. И хочется одеть красивое платье, прогуливаться по уютным улицам и пить с друзьями холодное вино. И куда же без красивого фэшн-луку", - написала Александра.
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И прорекламировала лимитированную коллекцию средств для макияжа, которые идеально подойдут! Всего несколько шагов:
- подводка-фломастер для глаз
- карандаш для губ
- стойкий тинт для губ
- гель для бровей
И ты готова замечать сказочное рядом с тобой.
Фолловеры не могли обойти стороной столь яркую публикацию знаменитости и оставили несколько комментариев и сотни лайков: "Морська перлина)", "Супер ❤️", "Wow!!😯 what beautiful👌🏻".
Напомним, солистка KAZKA впечатлила видом, расстегнув рубашку посреди зарослей
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