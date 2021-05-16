Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, поделилась вещами, которые ее надыхают

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала очень популярна после участия в проекте "Х-Фактор". Девушка быстро завоевала сердца украинцев своим творчеством, как и всего мира. Клипы красотки набрали десятки миллионов просмотров и Александра и не думает останавливаться.

В этот раз Зарицкая опубликовала яркое фото, на котором показалась с синим макияжем на глазах и блестящими камнями на волосах. На пальцах знаменитости необычные жемчужные украшения.

"А за окном манит большой город. И хочется одеть красивое платье, прогуливаться по уютным улицам и пить с друзьями холодное вино. И куда же без красивого фэшн-луку", - написала Александра.

И прорекламировала лимитированную коллекцию средств для макияжа, которые идеально подойдут! Всего несколько шагов:

- подводка-фломастер для глаз

- карандаш для губ

- стойкий тинт для губ

- гель для бровей

И ты готова замечать сказочное рядом с тобой.

Фолловеры не могли обойти стороной столь яркую публикацию знаменитости и оставили несколько комментариев и сотни лайков: "Морська перлина)", "Супер ❤️", "Wow!!😯 what beautiful👌🏻".

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