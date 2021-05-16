"Холостяк" Михаил Заливако нарушил правила, позволив Юлии "Зайке" вернуться на проект

После того, как в этот раз, в новом выпуске шоу, девушка призналась главному герою шоу Михаилу Заливако в любви, мужчина решил вернуть ее. Именно из-за того, что Юлия промолчала во время признания в прошлый раз, мужчина отправил ее обратно.

Обдумав все, "Зайка" поняла, что очень любит Михаила. Передав конверт Михаилу, она попросила встретиться. Во время беседы были выясненый отношения и мужчина даже вернул ее на шоу, таким образом сделав финалисткой.

Вот как высказалась сама девушка у себя в Инстаграм, раскрывая свою, новую правду о произошедшем:

«Все началось именно здесь…

🌹Я шла на проект в надежде встретить своего человека. Судьба НЕ привела меня на проект, судьба привела меня к тебе…

🌹Я не ожидала получить приглашение на самое первое свидание. Я очень волновалась и переживала перед встречей с тобой. Помню, когда машина подъезжала к торговому центру и через стекло я увидела тебя - ты тоже нервничал и переживал, это меня это так тронуло до глубины души. И в этот момент в моем сердце что-то щёлкнуло …

🌹Мне было не понятно, что со мной происходит. И я испугалась этого. Я всячески старалась задвинуть, подавить, затолкать свои чувства вглубь души. Вместо того, чтобы поделиться ими с тобой….

Я люблю тебя ... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай - моё сердце сделало свой выбор❤️», - пишет Юля.

Поклонники выразили свое мнение:

«Наконец-то ты вернулась; Я просто реву от радости; Юличка- вы с Мишей настоящая пара💞 Ваша химия видна и через экраны💞; Ураааа 😍надеюсь слова «я люблю тебя» услышишь именно ты, ты самая искренняя;Я в шоке 😍😍😍 зайка просто выложилась на все 100, умничка, грандиозное возвращение! Осталось только забирать Мишу и убегать от всех 😁; Я плакала как сумасшедшая от радости, самая красивая пара ❤️❤️».

Уже не секрет, что неожиданным поворотом на шоу стало возвращение Юлии "Зайки". Девушка пригласила Мишу на место их первой встречи, в роскошный особняк, где призналась в любви. Во время свидания Юлия пообщалась с мамой Заливако с помощью видеосвязи. В итоге, "Холостяк" принял решение вернуть "Зайку" на проект.

А вот Дашу Миша обделил цветком на церемонии роз, распрощавшись с ней навсегда.

В своем микроблоге в Инстаграм Заливако обратился к публике:

"После каждого эфира, мне поступают сотни сообщений с указанием, кто бы мне лучше подошёл, и кого мне нужно было бы выбрать. Сегодня, я решил пойти на опережение 🤣. Пишите в комментариях, будучи на моём месте, кого бы из участниц вы выбрали из всего проекта и почему? Кто является вашей фавориткой?"

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако пришел на личную встречу к "Зайке", рассорив украинцев: "Не понимаю, зачем..."