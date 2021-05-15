Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в молодости была самой настоящей бунтаркой
В подростковом возрасте Джоли выделялась на фоне других девушек, ведь считала себя некрасивой, боялась лишнего веса и постоянно худела. Причем артистка прославилась и непростым характером, ведь попыталась обратить внимание отчима на себя, разругалась с родственниками и даже мамой.
Причем также артистка подумавала о том, чтобы открыть похоронное бюро и остаться там. Тем не менее, благодаря приглашениям брата, Джоли стала быстро набирать популярность - ее замечали критики, а мелкие роли, которые она играла, в будущем сулили успех, ведь ею начали интересоваться.
На фан-аккаунте звезды вспомнили о весьма смелой и открытом образе Джоли. Когда она играла в фильме "Хакер", ей пришлось не только перевоплотиться полностью, но еще и отказатьмя от длинных аолос. Постригшись под мальча, артистка стала лишь привлекательее.
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Теперь поклонникам интересно, как выглядит теперь Джоли, которая не показывает себя в компании долгие месяцы, что беспокоит народ.
В целом, можно заметить, что с возрастом знаменитость стала спокойнее. Сейчас она мать шестерых детей, троих из которых она родила самостоятельно. Пользователи сети постоянно вспоминают яркие образы Джоли, когда она была совсем молода, а ее глаза были полны какой-то дерзости.
Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолета, Энджи всегда пользуется солнцезащитными средствами. Отдельного внимания заслуживает уход за кожей губ. Ухаживая за губами, Джоли регулярно использует мягкий скраб, а потом наносит увлажняющий бальзам с витамином Е.
"Супермалышка! Сладкая, страстная и нежная", "Умру за тебя", О, НЕБО! Это прекрасная женщина, спасибо тебе за нее. Она будто ангел. Я люблю тебя, Анджелина Джоли" , "Прекрасная девушка. Мое сердце принадлежит ей", - написали пользователи сети.
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