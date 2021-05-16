Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал нежные фото с новой девушкой Алиной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист из "Лиги смеха" и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который недавно выложил в сеть романтичные снимки с новой возлюбленной, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз комик показал в своем микроблоге забавное фото, на котором позирует в компании своего конкурента с "Холостячки" Александра Эллерта, а также известного танцора Влада Ямы.

Похоже, хореограф стал гостем шоу "Но это не точно", которое снимают Рыбак и Эллерт. На новом снимке парни запечатлены, раскинувшись на удобном диванчике, при этом Влада посадили посредине. Все трое в стильных прикидах, но Андрей попросил поклонников рассудить, у кого круче кроссовки. "Теперь выпуски @noetone_tochno будут не только юмористическими, но и танцевальными! Спасибо @vladyama_official за мастер-класс! Рассудите в комментариях, у кого кроссовки круче?", - подписал кадр юморист.

Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотографию звездных красавцев: "Классные", "У всех кроссы огонь", "Без обид, у Эллерта", "Не знаю кто куда смотрел, лично я на носки Эллерта", "У Эллерта топ", "У Андрюхи", "Какие у вас длинные ноги", "Откройте доступ к просмотрам в другие страны".

Напомним, Полуфиналист "Холостячки" Рыбак закатил крутую вечеринку со своей девушкой: яркие кадры.

Как сообщала Politeka, "У Смита трусы скромнее": Рыбак из "Холостячки" насмешил пародией на известного актера.

Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".