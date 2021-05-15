Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин показал забавные кадры в компании двух блондинок

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В марте этого года молодой исполнитель попал в больницу с коронавирусом. Теперь он поправился, а вот его мама и дальше проходит лечение и реабилитацию после реанимации.

В то время Рома обратился к украинцам через соцсеть с мольбой о средствах на лечение мамы, и вот недавно рассказал, что она уже поправилась и ее перевели из реанимации. Все это непростое время 19-летнего парня сопровождала его любимая девушка. Сасанчин не раз рассказывал поклонникам, как она ему помогала со всем, пока мама в больнице.

Теперь же все наладилось, и в своем микроблоге в Instagram молодой исполнитель запостил несколько кадров, на которых появился в компании двух девушек-блондинок. Точнее снимки выложила одна из них, а Рома выложил их у себя в сторис. На фото парень в джинсах и вишневой толстовке обнимается с девушками. "У нас сегодня была звезда, это Ромчик, финалист "Голоса страны", - подписала одну из сторис девушка. Можно предположить, что певец стал участником какого-то мероприятия, на котором стал гостем.

Напомним, что госпитализация победителя "Голосу країни" Сасанчина вслед за мамой, что с ним сейчас: "Две части сердца...".

Как сообщала Politeka, большая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, что сейчас с его мамой: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что на победителя "Голосу країни", маму которого украинцы спасали всем миром, набросились из-за фото с девушкой: "Молчишь и лыбу давишь".