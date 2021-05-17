Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на дискомфорт во время отдыха в Одессе

26-летняя девушка вместе с мужем-артистом решила прогуляться в приморском украинском городе, однако не все пошло по плану. Своими впечатлениями, которые оказались не из лучших, Репяхова поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«А мы сегодня с любимым сегодня проведем день в Одессе. Уже выдвигается на прогулку», - радостно сказала Катя, и показала свой нежный весенний образ.

Но когда они на улицу эмоции быстро изменились.

Репяхова записала новое сторис, находясь на знаменитой одесской Дерибасовской улице.

«Погуляли мы с Виктором Франковичем минут 7 по Одессе. Какой вывод? Надо прятаться. Гулять невозможно. Вывод такой: надо ехать в Европу, где его никто не знает. Все очень сильно смотрят, невыносимо, честно», - возмутилась Катерина.

«Одной ногой в Европе, а другой – в… Как-то очень невоспитанно, некрасиво, некультурно», - добавил от себя Виктор Павлик.

Как известно, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в 2020 году. А в июне 2021 года на свет должен появиться их первенец.

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