Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о маринаде для мяса
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, заработав большую популярность. Мужчина участвует в различных ТВ-шоу, а также ведет различные социальные сети, где делиться рецептами и кадрами из личной жизни.
В этот раз Эктор опубликовал фото, на котором стоял на улице в фартуке. Рядом со звездой можно увидеть шаурму, но поговорить Хименес-Браво решил о маринаде:
"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начался! Поэтому я спешу поделиться с Вами невероятным рецепту маринада для мяса.
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Вам понадобится:
Кефир 0.5 л
Сильно газированная минеральная вода 0.5 л
Дижонской горчицы 1 ст.л
Копченая паприка 1/2 ч.л
Сухой чеснок 1/2 ч.л
Сухая лук 1/2 ч.л
Сухой имбирь 1/2 ч.л
Черный перец 5 горошин
Душистый перец 5 горошин
Тимьян 2 ветви
Лавровый лист 3 листочка
Соль 1 ст.л
Мясо на выбор 1 кг
Маринуйте, готовьте и делитесь впечатлениями со мной в своих Сторис", - написал мужчина под фото.
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Спасибо большое за рецептик", "Особоя благодарность за маринад", "Великий гриль", "Хороших выходных, но только их мало".
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