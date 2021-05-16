Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о маринаде для мяса

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине, заработав большую популярность. Мужчина участвует в различных ТВ-шоу, а также ведет различные социальные сети, где делиться рецептами и кадрами из личной жизни.

В этот раз Эктор опубликовал фото, на котором стоял на улице в фартуке. Рядом со звездой можно увидеть шаурму, но поговорить Хименес-Браво решил о маринаде:

"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начался! Поэтому я спешу поделиться с Вами невероятным рецепту маринада для мяса.

Вам понадобится:

Кефир 0.5 л

Сильно газированная минеральная вода 0.5 л

Дижонской горчицы 1 ст.л

Копченая паприка 1/2 ч.л

Сухой чеснок 1/2 ч.л

Сухая лук 1/2 ч.л

Сухой имбирь 1/2 ч.л

Черный перец 5 горошин

Душистый перец 5 горошин

Тимьян 2 ветви

Лавровый лист 3 листочка

Соль 1 ст.л

Мясо на выбор 1 кг

Маринуйте, готовьте и делитесь впечатлениями со мной в своих Сторис", - написал мужчина под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо большое за рецептик", "Особоя благодарность за маринад", "Великий гриль", "Хороших выходных, но только их мало".

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