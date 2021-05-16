Актриса и певица Дженнифер Лопес на пляже в черных кружевах и блузке впечатлила внешним видом

Известная исполнительница не только занимается собственным косметическим брендом, снимается в фильме, работает над планом будущих концертов и занимается семьей. Она также успевает принимать участие в модных фотосессиях и сверкает фигурой для модных глянцев.

К примеру, не так давно в сети вспомнили, как Лопес отсняла много материала для глянцевого журнала о моде InStyle. На снимках, которые были опубликованы в социальных сетях, артистка выглядит потрясающе. Чтобы подчеркнуть особенности фигуры певицы, поклонники также опубликовали небольшой ролик, сделанный во время работы Лопес.

На побережье она позировала в черном белье с кружевами и нюдовой рубашке, заправленной в белье и прикрытой ремнем. Этот образ фанатов покорил больше всех. В кадре 51-летняя исполнительница покрутила фигурой, чтобы правильно расставить акценты.

Также ранее появилось фото, на котором видно, как певица нарядилась в оригинальное платье с целомудренным закрытым верхом, но зато раскрепощенным низом - таких разрезов публика еще не видела, они доходили почти до талии. Таким образом, все внимание на мощные бедра красотки, которыми та, конечно не соблазнила разве что слепого.

"Просто замечательно❤️❤️😍", "Мне нравится это платье", "У нее уникальный стиль, она впечатляет ❤️", "Красивая женщина👏","Элегантность - неотъемлемая черта вашей личности ❤️😍", "Я представляю, как ты будешь голой, мне бы очень хотелось... 😍" - пишут пользователи.

Напомним, что 51-летняя Лопес в крошечном топике отбросила стыд, выпятив формы: "Прекрасно"

Как сообщала Politeka, 51-річна Лопес в пикантной позе сверкнула своей гордостью в приспущеной рубашке: "Посля свидания..."