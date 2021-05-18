Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, удивил откровением, получив престижную награду

Как известно, 47-летний певец победил на музыкальной премии Yearly Ukrainian National Awards в номинации «Лучшая песня на иностранном языке», представив свой хит " Make It Rain Champagne". Церемония награждения состоялась в Киеве 12 мая.

Данилко не сдержал эмоций, комментируя это событие в программе "Світське життя", передает Politeka.net. Артист вспомнил, что впервые выступил с этой песней полтора года назад на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Тогда композиция произвела фурор на зрителей. Более того, концерт запомнился еще одним из ряда вон выходящим моментом. В то время, как Сердючка зажигала на сцене, начала рожать одна из зрительниц.

"Сколько лет я танцую, 30 лет в этом году, первый раз дают за песню, все время давали то за вклад, то за развитие, то за оригинальный жанр, то еще за что-то... Я ее писала для публики "Евровидения". Все говорили: "Боже, Сердючка сошла с ума, на английском поет!". Впервые спела ее на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" - и все были в шоке, три раза пели, артистов всех заткнули... Слушай, а в туалете женщина родила ребенка, на припеве!", - поделился Данилко.

Напомним, у беременной на 8 месяце женщины по имени Татьяна Береговец начались схватки в разгар мероприятия. Она даже не подозревала, что уедет из зала не на такси, а на "скорой".

Осадчая узнала о происшествии лишь на следующий день от своих администраторов, которые помогали за кулисами будущей маме. Ведущая разыскала роженицу и встретила ее с дочкой на выписке.

Женщина рассказывала, что билет ей подарили подруги. Несмотря на начало схваток досидела концерт, и уже во время финального выступления Сердючки уехала в роддом.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".