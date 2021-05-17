Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как путешествует на 36 неделе беременности

26-летняя девушка вместе с мужем-артистом отправились вместе в отпуск в Одессу на последних сроках беременности. Своими мыслями о поездке Репяхова поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам девушки, она отведала все туалеты, которые встречали на пути. На последних сроках беременности большой плод давит на все органы, поэтому при первой необходимости нужно находить туалет.

"Путешествие на 36 неделе☺️ Смена обстановки - это очень важно💕

Хоть срок и не маленький, но не пожалела ни секунды, что мы поехали) Единственное, все туалеты по пути были моими😅

Но это мелочи по сравнению с огромным количеством позитивных эмоций🥰", - написала Катя, и показала много весеннх цветов.

Также девушка написала, что поездка того стоит - они получили множество позитивных эмоций. А в комментарии написала: "Прикольно 😂 если честно, я так хочу раньше родить)) на 38, 39 неделе - идеально)".

Фолловеры засыпали Репяхову комментариями: "Еnjoy the moments🌼🌿", "Правильно".

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