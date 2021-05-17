Известный украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о том, как он играет с сыном

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был участником и тренером "Лиги смеха", а также принимает участие в съемках нового сезона "Мастер шеф" - многодетный папа. Младший сын, третий ребенок, в его семье появился больше года назад. И сегодня гордый папа поделился трогательным снимком малыша.

В своем микроблоге в Instagram Сергей выложил забавное фото с ребонком, который летит вверх. По словам артиста, только папы могут позволить себе такие развлечения с детками.

"Папы, высоко подбрасывая к небу, принимают нежными объятиями с небес", - написал под фото с ребенком артист.

На фото видно, что Елисей искренне радуется, что папа его высоко подкидывает и ловит обратно в руки.

Фолловеры восхищены милым фото, засыпали музыканта комплиментами в комментариях: "Красота! 😍😍", "А дети после в памяти проносят через жизнь Ощущение свободы и полета.❤️❤️❤️ Очень атмосферное фото😍".

Напомним, Сергей и Снежана вместе 11 лет. Супруги воспитывают: 14-летнего Артура (от первого брака Снежаны - ред.), 9-летнюю Васелину и почти 2-летнего Елисея. У певца также есть сын Илья от первого брака, который живет с мамой.

Напомним, Бабкин с женой срочно покидают Украину, Снежана объяснила причину: "Летим сегодня...".

Как сообщала Politeka, Бабкин вслед за Монатиком решился показать сына, которого скрывал: "Так вот он какой ".

Также Politeka писала, Жена Бабкина показала стильный образ в сапфировых тонах: "Вам очень к лицу".