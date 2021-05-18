Известная певица Джамала рассказала о большой личной трагедии

Как пишет Politeka.net, 37-летняя звезда поделилась откровением на своей странице в Инстаграм.

«18 мая 1944. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка много раз рассказывала трагедию того дня. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. В то время когда мой дедушка был на войне. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Наименьшая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить. Солдаты забрали ее у матери», - написала она, и показала фото своей прабабушки Назылхан.

Джамала отметила, что произошедшее очень повлияло на нее.

«Сейчас я мама. Когда я держу маленького Селима на руках, я все больше понимаю свою прабабушку и осознаю весь ужас дня. Эта история моей семьи очень повлияли на меня и на мое творчество. Поэтому я считаю важным помнить этот день. Когда мы знаем свою историю, мы знаем себя. Помним», - подчеркнула артистка.

«Наша родина з вами! Молимося разом.... Обіймаємо....», «Страшне минуле, яке варто пам'ятати заради світлого майбутнього», «Читаю це із сльозами на очах...так важливо пам'ятати і розповідати такі страшні історії, щоб вони ніколи не повторилися знов...», - пишуть у коментарях.

Как известно, 18 мая, исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в 1944 году с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

В этот день в Украине и во всем мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".