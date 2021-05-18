Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая появилась на мероприятии, удивив образом

Модель, которая недавно объявила о третьей беременности, впечатляет красотой, пишет Politeka.net. К слову, телеведущая считается одной из самых модных девушек страны. Создавать броские образы Кате помогают дизайнеры и стилисты.

Телеведущая на церемонию "Viva Awards" пришла в стильном образе - сером жакете и узких брючках. Красотка обула туфельки на шпильках, а завершила образ стильная черная шляпка и другие аксессуры.

Звезда выглядела довольно эффектно и, можно сказать, затмила других звезд таких, как Надю Дорофееву, Екатерину Кухар, Наталью Могилевскую, Рамину Эсхакзай и других.

"Церемония Viva Awards: развод, помолвка, скандалы в шоу-бизнесе - интересные интервью уже вскоре в «Светской жизни»! Листайте фотографии и пишите, на кого ждете больше всего, чье наряд понравилось больше всего? 😉", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев:

"Катя Осадча, как всегда, на высоте ,затмила всех своим образом 🔥", "Больше всего понравилось Ваше платье, как всегда на высоте 🔥, еще Творческие 😍", "Екатерины Повар и ваш 🔥", "Могилевская поправилась. Ножка так себе. Всё-таки за 40 , как-то не её образ", "Катя Кухар лучшая, а у Дорофеевой платье дешево выглядит", "Образ у Могилёвской, явно не для неё", "Катя Осадчая - непревзойденно - как и всегда", "Это могилевская? НЕ узнать🐵".

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