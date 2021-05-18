Телеведущий Григорий Решетник показал необычное фото за рулем роскошного авто

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное черно-белое фото, на котором позирует за рулем роскошного черного авто.

На новом снимке Григорий появился в стильном образе – на нем светлая рубашка и темные укороченные брюки, а на ногах модные кроссы, вот только носков не хватает. О носках телеведущему напомнили в комментариях к фото. Решетник сидит за рулем роскошного черного авто, дверь которого открыта, так что он выставил одну ногу.

В подписи к кадру телеведущий написал: "Good morning". А фанаты тут же принялись обсуждать новое фото Григория, засыпая его комплиментами в комментариях. "Супер фото!", "Как круто", "Вот это кадр", "Вау", "Стиль огонь", "Скромняга", "Гриша, оденьте носки!", "Вот это шик", "Мачо", "Красивый", "Очень красивое фото", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото Решетника.

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