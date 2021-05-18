Бывший муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу похвастался кадрами, сделанными в Турции

Как сообщает Politeka.net, судя по Инстаграм, 43-летний Мурат отправился на родину, где организовал мероприятие для представителей компании, в которой сейчас работает. На свежих фото Налчаджиоглу позировал возле моря, засветив седину, которая стала пробиваться на его бороде.

«Никогда не сдавайся, жизнь твоя. Береги себя», - подписал фото мужчина.

В комментариях ему оставили массу приятных слов, не обошлось и без критики. Некоторые до сих пор не могут простить мужчине измены популярной певице.

«Мой дорогой», «Так постарел», «Привлекательный парень», «Ооо... мой тренер», «Держи хвост пистолетом и не обижай Каролину», «С уважением», «Вы супер», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно Мурат вновь возобновил общение с Лорак. Он расстался со своей киевской девушкой, с которой долгое время встречался после расставания с певицей. Кроме этого, Налчаджиоглу стал появляться на светских мероприятиях вместе с Каролиной и даже был в гостях у ее кума Филиппа Киркорова.

Отметим, что у пары растет дочь София, ради которой, вероятнее всего, экс-супруги попытались реанимировать отношения.

Напомним, что Ани Лорак подтвердила «возвращение» в Украину, что происходит: «Жду встречи…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, что Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.