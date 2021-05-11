Популярна співачка Ані Лорак, яка вже давно живе і будує кар'єру в Москві, заявила про повернення у своє рідне місто - Чернівці

Як повідомляє Politeka.net, про це артистка повідомила у своєму мікроблозі в Instagram. Лорак має намір відвідати Україну в рамках свого нового концертного туру.

"Чекаю зустрічі з тобою. Сумую. Скоро побачимося", - коротко написала співачка під фото і додала хештег свого нового шоу.

У коментарях шанувальники поцікавилися, чи буде концерт у рідному місті співачки, у Чернівцях, і Ані Лорак лаконічно відповіла українською мовою: "Буде!"

Як відомо, Ані Лорак (справжнє ім'я якої Кароліна Куєк) народилася в невеликому місті Кіцмань в Чернівецькій області.

Батьки розлучилися ще до її народження. Родині жила в злиднях, тому мати була змушена в шість років віддати дочку в школу-інтернат у Чернівцях, де дівчинка разом з братами (у неї було три брати, але старший, Сергій, загинув на війні в Афганістані, коли Кароліні було 9 років) виховувалася до 7 класу.

В одному зі своїх інтерв'ю Ані Лорак зізналася, що їй було дуже складно відчувати себе дитиною з інтернату. Хоча по початку вона навіть не засмутилася, коли потрапила туди. Там їй одяг давали, іноді навіть нову, їжа була, хоча казенної їжі завжди не вистачало зростаючому організму

Зараз співачка всіляко підтримує маму.

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