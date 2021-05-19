Сын легендарной певицы Софии Ротару встревожил поклонников
Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару. 51-летний мужчина с женой Светланой воспитал двоих детей - Софию и Анатолия. Известно, что Евдокименко любит мотоциклы и можно часто увидеть на фото сними. Евдокименко активно ведет социальные сети, где освещает свою жизнь.
Как пишет Politeka.net, именно своей страсти сын Ротару и посвятил новый пост на странице в Инстаграм.
Руслан Евдокименко запечатлен на мотоцикле во главе колонны байкеров.
«И пусть все будет хорошо», - написал он.
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София Ротару прокомментировала фото.
Не остались в стороне и фолловеры Руслана Евдокименко. Ему желают хорошего мотосезона, отмечая, что он избрал для себя опасное хобби.
«Отличного мотосезона!», «Удачного сезона🔥», «Счастливой дороги 🙌», «Клевый», «Красавчик», «Руслан, очень опасный вид спорта, береги себя», «Хороших дорог», - пишут в комментариях.
Отметим, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко уже на протяжении долгого времени увлекается мотоциклами. При чем он это делает на весьма профессиональном уровне. Потому что их ремонтом и модернизацией занимается сам. Для этого занятия у него есть специально оборудованный гараж.
Напомним, единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию.
А еще Politeka сообщала, что София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото.
Также Politeka писала, что София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото.