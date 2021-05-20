Участница шоу "Холостяк" Джессика рассказала о переменах в жизни после проекта

Как сообщает Politeka.net, участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Джессика в своем Instagram выложила очаровательные фото и рассказала, как проект повлиял на ее жизнь. По словам девушки, она переехала в Киев и теперь живет в столице, хотя и в родных краях стала более популярной и появилось больше работы.

Джессика отметила, что после участия в романтическом реалити-шоу ей больше не хотелось возвращаться к старой жизни и у нее появились новые возможности. "Холостячка? МастерШеф? Визажист? Переезд в Киев – это новые возможности, которые изменили мою жизнь. По правде говоря, это произошло из-за проекта «Холостяк». После него я уже не хотела возвращаться в прошлую жизнь. Душа требовала изменений, а разум не стал перечить, ведь новая обстановка – это совершенно иные впечатления и перспективы. И хотя в родных краях у меня появилось больше работы, рекламных предложений и внимания, в целом. Мне хотелось реализовать желание «чего-то нового» в жизни", - рассказала Джессика.

Также красотка поделилась, что на проекте "Холостяк" нашла себе новых подруг, а ее аудитория в Instagram стала настоящей поддержкой. "Хочу выразить особую благодарность своей аудитории. Вы моя поддержка 24/7 и заряд бешеной мотивации, из-за которой я не позволяю себе опускать руки перед новыми испытаниями. С вами я смотрю только вперед и стремлюсь к достижению новых целей", - написала Джессика.

Напомним, Участницы "Холостяка" с Заливако случайно выдали секрет, кто покинет шоу: "Блин, так жалко".

Как сообщала Politeka, Фото из жизни Михаила Заливако после "Холостяка" вызвало ажиотаж: "Да, красивая пара".

Также Politeka писала, "Михаил не достоин такой девушки": украинцы выбрали фаворитку на "Холостяке", но может уйти следующей.