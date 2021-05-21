Бывший муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился мотивирующими словами

Как сообщает Politeka.net, судя по Инстаграм, 43-летний Мурат отправился в Турцию, где организовал мероприятие для представителей компании, в которой сейчас работает. На свежем черно-белом фото Налчаджиоглу позировал в темных очках и в черной куртке-бомбере.

"Never Give Up ☝️", - подписал фото мужчина на английском, что в переводе значит - никогда не сдавайся.

В комментариях ему оставили массу приятных слов, не обошлось и без критики. Некоторые до сих пор не могут простить мужчине измены популярной певице.

"Ну какой 😍😍😍😍😍😍", "Точно! Поэтому не сдавайся и сделай все возможное, чтобы поддержать лучшую женщину в своей жизни Ани", - пишут пользователи сети.

Недавно Налчаджиоглу опубликовал фото, на котором позировал возле моря, засветив седину, которая стала пробиваться на его бороде.

Как известно, недавно Мурат вновь возобновил общение с Лорак. Он расстался со своей киевской девушкой, с которой долгое время встречался после расставания с певицей.

Напомним, что поседевший экс-муж Лорак укатил на родину в Турцию, в сети не выдержали: «Не обижай Каролину…»

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, что Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.