55-летний певец Виктор Павлик внезапно кардинально сменил сферу детельности
Павлик, 26-летняя жена которого ждет ребенка, удивил призннием на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Виктор Павлик показал кадры, на которых запечатлен в форме водителя асфальтного катка.
«Организаторы фотопроекта @yakby_ne_show_biz вместе с коммунальной корпорацией «Киевавтодор» воплотили мою детскую мечту. Я на несколько часов стал водителем асфальтового катка и присоединился к капитальному ремонту ул. Борщаговской. Под наблюдением сотрудников «Киевавтодор» осуществил обновление магистрали за рулем многотонной машины для уплотнения покрытия», - написал он.
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Виктор Павлик утверждает, что водителем асфальтового катка мечтал стать с детства.
«Когда мои сверстники в детстве хотели быть пожарными или полицейскими, я хотел предстать вопреки общеизвестным профессиям и стать водителем асфальтового катка, поскольку это и есть редкая профессия. Возможно, малым, я уже подсознательно где-то понимал, что должен сделать все, чтобы наши отечественные дороги становились лучше!» - рассказал он.
Виктор Павлик довольно творчески описал особенности профессии.
«Романтика» этой профессии для меня в ответственности, ведь от водителя катка зависит финальный штрих того, как будет вложен асфальт и как по нему будет катиться яичко. Предстваникив этой профессии довольно мало, поэтому от меня им - огромное уважение!», - написал артист.
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