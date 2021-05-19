55-летний певец Виктор Павлик внезапно кардинально сменил сферу детельности

Павлик, 26-летняя жена которого ждет ребенка, удивил призннием на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Виктор Павлик показал кадры, на которых запечатлен в форме водителя асфальтного катка.

«Организаторы фотопроекта @yakby_ne_show_biz вместе с коммунальной корпорацией «Киевавтодор» воплотили мою детскую мечту. Я на несколько часов стал водителем асфальтового катка и присоединился к капитальному ремонту ул. Борщаговской. Под наблюдением сотрудников «Киевавтодор» осуществил обновление магистрали за рулем многотонной машины для уплотнения покрытия», - написал он.

Виктор Павлик утверждает, что водителем асфальтового катка мечтал стать с детства.

«Когда мои сверстники в детстве хотели быть пожарными или полицейскими, я хотел предстать вопреки общеизвестным профессиям и стать водителем асфальтового катка, поскольку это и есть редкая профессия. Возможно, малым, я уже подсознательно где-то понимал, что должен сделать все, чтобы наши отечественные дороги становились лучше!» - рассказал он.

Виктор Павлик довольно творчески описал особенности профессии.

«Романтика» этой профессии для меня в ответственности, ведь от водителя катка зависит финальный штрих того, как будет вложен асфальт и как по нему будет катиться яичко. Предстваникив этой профессии довольно мало, поэтому от меня им - огромное уважение!», - написал артист.

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